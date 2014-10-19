На Луганщині загинув український фотокореспондент і боєць "Айдару" Віктор Гурняк

Сьогодні зранку на Луганщині загинув фотокореспондент і боєць "Айдару" Віктор Гурняк. Чоловік загинув від мінометного снаряду, коли намагався вивезти поранених на машині з поля бою.

Про це повідомив товарищ фотокореспондента Петро Задорожний на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в бою поблизу Щастя у вічність відійшов мій найкращий друг Віктор Гурняк. Це сталося о 10:10. Він намагався вивезти поранених на машині з поля бою, але загинув від мінометного снаряда", - написав Задорожний.

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За його даними, Гурняк належав до Пласту ( Курінь ОЗО), був засновником фотоагенції LUFA, позаштатним фотокором REUTERS, Insider, УНІАН. Саме після численних поїздок на схід, як репортер і волонтер, Віктор Гурняк прийняв рішення піти в бійці "Айдару".