Експерт: влітку євро коштуватиме 8 гривень

Експерти прогнозують подорожчання євро на середину року до 800 грн. за 100 євро.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказав керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс клуб» Микола ІВЧЕНКО.

За його даними, впродовж чотирьох днів підряд встановлюються рекорди курсу євро щодо американського долара: вчора курс євро досяг 1,5228, сьогодні щодо євро був максимум 1,5238 щодо долара. «Звичайно, це відбилося на курсі євро в Україні, тобто котирування НБУ вже наближається до 770 грн. за 100 євро, і, враховуючи можливі темпи подальшого зростання євро на світовому ринку, впродовж одного-двох кварталів можна очікувати, що євро досягне рівня 1,57-1,58 (до долара), і в Україні ця ціна буде 800 грн. за 100 євро», - сказав він.

За даними експерта, це ще не максимум. «Є припущення, що за місяць євро може вистрілити до 1,55, а впродовж кварталу - на початок - середину літа - до 1,58 щодо долара. Це є результатом рецесії в США", - відзначив М.ІВЧЕНКО.

При цьому експерт уточнив, що ця рецесія буде нетривалою, виходячи з останніх двох - у 1991 і 2001 роках тривали по 8 місяців.

«І ця буде нетривалою. І приблизно в середині літа – на початку осені ця рецесія закінчуватиметься і почнеться зміцнення американського долара на світовому ринку», - сказав він.

За словами М.ІВЧЕНКА, для України, серед іншого, це призведе до подорожчання європейської продукції. Зокрема, це стосується транспортних засобів, фармацевтичної продукції, паперу, полімерних матеріалів тощо.

Подорожчання також стосується золота, повідомив експерт. За його словами, ціни на золото також досягли історичного максимуму: 27 лютого – 964 дол. США за трійську унцію, сьогодні – 971,4 дол. При цьому експерт повідомив про високу вірогідність подальшого підвищення цін на золото до 1 тис. дол. за трійську унцію і 50 тис. грн. за 10 трійських унцій в Україні. «Ближче до літа цей рівень буде взято», - вважає аналітик.

За його словами, сприятливішим для економіки України з огляду на зниження цін на євро, золото, нафту, продукти харчування буде кінець 2008 г.- початок 2009 р.