У Черновецького знову готують підвищення комунальних тарифів

Головне управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації завершило розрахунок тарифів за квартплату та опалення для кожного будинку окремо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив начальник Головного управління з питань цінової політики столичної міськадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його словами, матеріали розрахунків передано до КМДА. Згідно з пропозицією управління, нові тарифи будуть застосовані для сплати за площу квартири, що перевищує встановлені нормативи на одну особу.

В.ЯСРУБИНСЬКИЙ підкреслив, що розрахунки нових тарифів зроблено на виконання рішення Київради, а також відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів №560. За його словами, ця постанова передбачає певну кількість послуг, які мають отримувати мешканці та відповідну якість цих послуг. Саме у відповідності до цих документів були зроблені розрахунки нових тарифів.

«Враховуючи, що нові тарифи будуть дещо вищі за діючі, Головне управління запропонувало такий підхід до їх запровадження: діючий Житловий кодекс передбачає норму житла на одну особу – це 20 кв. м загальної площі плюс 10 кв. м на всю сім’ю. Ми пропонуємо в межах цих норм залишити діючі тарифи, а нові запроваджувати на ту площу, яка перевищує зазначені цифри», - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Як приклад, він навів сім’ю з трьох осіб: по 20 кв. м на кожного члена сім’ї складатиме 60 кв. м і додав до цього 10 кв. м на всю сім’ю. Отже, якщо квартира має площу більшу ніж 70 кв. м, то за площу, яка перевищує цей показник, сім’я сплачуватиме за новими тарифами.

За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, з міського бюджету передбачається виділення дотацій для малозабезпечених сімей, які мають невеличкі помешкання.

«А всі багаті люди будуть платити, тому що проживають у значно більших квартирах», - зазначив начальник управління.

«І за цією схемою ми пропонуємо запровадити й розрахунки за опалення», - додав він.

На запитання журналістів, якщо Київська міська державна адміністрація погодить ці нові тарифи, як швидко вони можуть бути запроваджені, В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ сказав, що поки це питання залишається відкритим.