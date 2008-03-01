Калушу загрожує екологічна катастрофа

Івано-Франківська обласна рада просить уряд у проекті змін до державного бюджету на 2008 рік передбачити кошти на заходи з недопущення екологічної катастрофи в місті Калуш.

Як передає кореспондент УНІАН про це йдеться у зверненні Івано-Франківської обласної ради до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Документ було прийнято на позачерговій сесії облради.

Депутати Івано-Франківської облради зазначають, що у Калуші в результаті розробки родовищ калійних солей утворились великооб`ємні підземні виробки під густозаселеними територіями, що в будь-який момент може призвести до осідання поверхні та виникнення техногенної катастрофи.

Депутати звертають увагу керівництва держави на те, що “у межах дії промислових виробництв дочірнього підприємства "Калійний завод" ВАТ “Оріана” розташовані три відпрацьовані рудники, Домбровський кар`єр, 2 відвали засолених грунтів, 2 хвостосховища та шламонакопичувач, які негативно впливають на екологічний стан природного середовища та викликають небезпечні процеси, зокрема, просідання земної поверхні, утворення провальних воронок, карсту, зсувів, забруднення земель, поверхневих та підземних вод”.

За словами депутатів Івано-Франківської облради, “особлива небезпека полягає в тому, що на території шахтних полів відпрацьованих рудників розташовано близько 100 промислових об`єктів та 1145 житлових будинків у межах міста Калуша та мікрорайону Хотінь, сіл Кропивник і Сівка-Калуська, в яких проживає понад 5 тис. осіб”.

На думку депутатів, проблему такого масштабу неможливо вирішити фінансуванням з місцевих бюджетів.

“Враховуючи вищенаведене, просимо невідкладно розглянути питання про загрозливу техногенно-екологічну ситуацію у м. Калуші і створити міжгалузеву робочу групу для виїзду на місце з метою розробки відповідних заходів щодо зменшення рівня техногенно-екологічної небезпеки та забезпечення їх відповідного фінансування”, – зазначають депутати облради.

Також вони просять Кабмін передбачити окремим рядком у проекті змін до державного бюджету України на 2008 рік кошти на зазначені цілі.