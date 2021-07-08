Інцидент стався на вулиці Жилянській

У центрі Києва на дорозі раптово утворилося "озеро". Заповнену водою яму огородили палицею та смугастою стрічкою.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Інцидент стався на вулиці Жилянській, 54.

"Жарко? Басейн замовляли?",- йдеться у підписі під відео.

Комунальники поставили в яму палицю, до якої прив'язали червоно-білу стрічку.

При цьому видно, що асфальт обвалюється в яму, через що вона тільки збільшується.

Сьогодні сталася ще одна неприємна ситуація з провалом на дорозі. В Києві жінка провалилася в яму з окропом. Інцидент стався неподалік від станції метро Героїв Дніпра. Асфальт буквально пішов з-під ніг постраждалої й вона опинилася в ямі з окропом.

Як раніше повідомляв УНІАН, у столиці часто прориває труби або провалюється асфальт. 22 червня на вулиці Електриків забив величезний гейзер посеред дороги, через що утворилася "річка".

За два дні до цього на Дарницькому бульварі стався схожий випадок. Там прорвало трубу з холодною водою діаметром 500 мм - прямо на дорозі. У "Київводоканалі" журналістам розповіли, що мешканці прилеглих районів скаржилися на відсутність води або слабкий напір.

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Автор: Анастасія Горбачова