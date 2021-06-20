За попередньою інформацією, причиною інциденту став прорив труби.

У Києві в неділю, 20 червня, на Дарницькому бульварі прорвало трубу з холодною водою, на дорозі утворився гейзер.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

Читайте такожНа Андріївському узвозі в Києві з-під бруківки забив "фонтан" (відео)"З'явився гейзер і утворюється нова водойма. Попередньо, стався прорив труби. Люди рятують машини", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили пізніше в пабліку, поки на місце події не приїхала жодна служба.

Про цей інцидент пише і паблік "Київ Оперативний" у Telegram.

"Полум'яний привіт комунальним службам міста з апокаліпсису, який стався на Дарницькому бульварі. Проїзд практично неможливий. Об'їжджайте", - зазначив"Київ Оперативний".

Як повідомляє Telegram-канал "Сегодня", на Дарницькому бульварі прорвало трубу з холодною водою діаметром 500 мм - прямо на дорозі.

У "Київводоканалі" журналістам розповіли, що мешканці прилеглих районів вже телефонують зі скаргами, що води або немає, або дуже слабкий напір.

Комунальники, своєю чергою, поки прогнозів не дають - трубу спочатку треба розрити.

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Автор: Ольга Робейко