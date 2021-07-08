Жінці допомогли небайдужі громадяни / скріншот з відео
У Києві жінка провалилася у яму з окропом.
Відео інциденту опублікував KievMap.
Інцидент стався неподалік від станції метро Героїв Дніпра.
«Комунальники ледь не зварили жінку… На щастя, їй швидко допомогли звідти вибратися», - йдеться в коментарі до відео.
Повідомляється, що асфальт провалився прямо під її ногами.
Неподалік із станцією метро Героїв Дніпра жінка провалилася в яму з окропом
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