Інцидент стався неподалік від станції метро Героїв Дніпра.

У Києві жінка провалилася у яму з окропом.

Відео інциденту опублікував KievMap.

Інцидент стався неподалік від станції метро Героїв Дніпра.

«Комунальники ледь не зварили жінку… На щастя, їй швидко допомогли звідти вибратися», - йдеться в коментарі до відео.

Повідомляється, що асфальт провалився прямо під її ногами.

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Автор: Денис Прядко