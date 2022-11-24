Також українців закликають за можливості відмовитися від використання ліфтів, оскільки вони споживають багато електрики.

Українців закликають відмовитися від використання низки звичних побутових приладів, поки не буде стабілізована ситуація в енергетичній системі країни.

У найближчі кілька днів не слід користуватися пральними машинами, мікрохвильовими печами, електричними духовками та, за можливості, ліфтами, стверджує експерт енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Белявський, пише Обозреватель.

"Хотів би звернути увагу тих громадян, яким увімкнули електропостачання: варто втриматися в найближчі кілька днів від увімкнення частини побутових приладів, таких як пральна машина, мікрохвильові та духові печі. Важливо максимально обмежити використання побутових приладів саме зараз, у цей період, оскільки енергосистема зараз балансується", - сказав Белявський.

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Він також зазначив, що ліфти споживають велику кількість електрики, тож якщо є фізична можливість ними не користуватися - це слід робити й підніматися на потрібний поверх самостійно. Тим не менш, у ліфті слід розмістити аптечку й питну воду.

Експерт також закликає зробити запас продуктів, бажано калорійних і які можуть довго зберігатися, та питної й технічної води.

"Якщо є можливість придбати радіо, зробіть це, щоб залишатися в інформаційному потоці. Щодо власників багатоквартирних будинків, варто організовуватись у робочі групи, ініціювати збори та зібрати кошти на генератори, які зараз завозять в Україну дедалі частіше", - порадив Белявський.

Експерт також зазначив, що попри цілодобову роботу енергетиків, темпи відновлення та ремонтних робіт уповільнюються зокрема й через несприятливі погодні умови, через які виникає обледеніння ліній електропередач.

"Хоч би як ворог нас обстрілював, ми однозначно все переживемо як на військовому, так і на енергетичному фронті. Енергетики роблять зараз більше, ніж можуть, вони працюють цілодобово", - каже експерт.

Удари росіян по енергетичній інфраструктурі України

Нагадаємо, у жовтні Росія почала систематичні атаки по енергетичній інфраструктурі України, через що станом на 19 листопада було зруйновано близько 50% енергетичної інфраструктури держави.

Черговий ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України Росія здійснила 23 листопада. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові. Міненергетики України заявило про те, що блекаут відбувся у всій енергосистемі.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС відключені.

Також у результаті влучань в об'єкти енергетики, багато регіонів України залишились без теплопостачання та водопостачання.

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