Він нагадав, що згідно 73 статті Конституції України питання про зміну кордонів вирішується тільки всеукраїнським референдумом.

Російський блогер з нікнеймом @primburg простою мовою пояснив своїм землякам, чому Крим - це Україна.

Відповідне відео він опублікував у своєму ТікТок.

17-річний хлопець відразу ж уточнив, що він є громадянином Росії, після чого звернувся до всіх "кремлеботів".

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Він нагадав, що згідно 73 статті Конституції України питання про зміну кордонів вирішується тільки всеукраїнським референдумом.

"72 стаття говорить нам, що такий референдум може призначити або парламент, або Президент України, тільки за згодою народу", – додав він.

"27 лютого 2014 року російський спецназ захопив органи влади Криму. Був порушений Будапештський меморандум", - підкреслив росіянин, нагадавши, що російським півострів визнали лише Куба, Афганістан, Сирія, Венесуела і ще чотири країни з низьким рівнем життя.

17-річний юнак зазначив, що в окупованому Криму досі немає російських банків, а також популярних брендів – наприклад, Mcdonald's.

"До цього він був російським, а ще раніше – турецьким. Але Калінінград також був історично німецьким", - підсумував російський блогер.

Українці в коментарях зраділи адекватній позиції хлопця, який "розуміє справжню ситуацію".

"Нарешті я знайшов адекватного росіянина", "Молодець, малий. Ти мудріший за більшу частину росіян", "Це дуже добре, що ви почали вивчати українські закони", "Ще є росіяни, не заражені роспропагандою", - писали в коментарях.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

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Автор: Денис Прядко