Людина або воює, або працює на державу, сказав він.

Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження нового механізму бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у Черкаській області він зазначив, що влада хоче розробити справедливий механізм. За його словами, має відбуватися відкритий діалог між державою та підприємцями щодо цього питання.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", - сказав Зеленський.

Очільник держави зазначив, що необхідно знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки. "Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", - додав він.

Що відомо про бронювання працівників підприємств:

Нагадаємо, що 30 січня Кабінет міністрів України передав до ВР оновлену версію законопроекту про мобілізацію, який раніше викликав багато питань.

В комітеті Верховної Ради з економічного розвитку повідомили, що цей документ передбачає бронювання найцінніших працівників шляхом виплати за них додаткового військового збору.

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