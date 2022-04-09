Про пережите розказала одна із місцевих жінок.

У селі Ягідне під Черніговом російські окупанти понад 300 людей місяць тримали в підвалі місцевої школи.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook Анна Пономаренко, яка з сином і батьками чоловіка перебувала у тому підвалі.

За її словами, 3 березня 2022 року в село Ягідне зайшло військо російських орків.

"Перша зустріч з варварами була одна з найстрашніших для мене - тримаючи на руках дитину, я впала на коліна і просила, щоб тільки не стріляли в синочка. Потім нас з сином та батьками чоловіка закрили в погребі на дві доби. На моє прохання принести горщик для дитини, окупант погодився, але дістав гранату Ф1 і сказав, якщо йому не сподобаються мої рухи при пересуванні за горщиком, він кине гранату в погріб, де знаходився мій синочок", - зазначила жінка.

На третю добу під дулом автоматів усіх жителів села зігнали в підвал до школи, і там почалося виживання для всіх полонених. Всього було близько 360 людей, з них найменші - діти віком 1-1,5 місяці.

Пономаренко згадує, що спали всі сидячи, окрім дітей та людей похилого віку, які фізично не могли сидіти. Без світла, вентиляції, туалету.

"На ніч закривали двері до підвалу, підпираючи чимось та ставили солдата зі зброєю. В разі, якщо хтось надумає вийти самовільно - розстріляють. На вулицю випускали залежно від настрою одного з командирів. Якщо наші хлопці ЗСУ їм насипали і вони несли втрати - могли взагалі не випускати нас цілий день. Тобто, вийти на свіже повітря - залежало від настрою окупантів. Якщо і виходили, то з тривогою, оскільки майже постійно були вибухи, і як внаслідок - осколки летіли в нас, були поранені...", - зазначає жінка.

У цей час окупанти грабували будинки в селі, вивозили меблі, техніку, одяг, навіть жіночу б/у білизну.

"Старі люди починали втрачати розум в прямому сенсі, а згодом помирали. Діти в цей час були поруч з мертвими людьми. Померлі не були поховані протягом 10 днів, знаходились в погребі. Занесли їх туди, щоб на поверхні не було чути запахів. Хліб їли зі смітника. У людей набрякали ноги до неймовірних розмірів та кровоточили. Антисанітарія, страшний кашель, невідоме висипання на шкірі і ще багато чого отримали люди, перебуваючи там", - розповіла жінка, якій довелося пережити жахи окупації.

Вона також зізналася, що відчуття від зустрічі з військовими ЗСУ неможливо описати.

3 квітня українські військові звільнили населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка Чернігівської області, де розташовані розв'язки на ключовій трасі до Чернігова.

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