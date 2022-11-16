Зеленський впевнений, що після перемоги над російськими окупантами, в Україні станеться справжній "міграційний бум" .

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли українцям можна повертатися додому з-за кордону.

На його думку, повертатися в Україну зарано, але він не може заборонити вимушеним біженцям це робити.

"Спонукати повертати людей - це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, - це особиста відповідальність. Це особисті речі. Я не можу так сказати: "Повертайтеся!". Якби українське небо було повністю або на 90% захищене, ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють", - заявив президент під час спілкування з українськими ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

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Утім, на цей час немає гарантій, що українські повітряні сили захистять небо на 90-100%, наголосив президент.

Зеленський впевнений, що після перемоги над російськими окупантами, в Україні станеться справжній "міграційний бум" та економічний прилив коштів.

"Вони усі повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум", - переконаний Зеленський.

Війна в Україні: біженці

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

За даними опитувань, загалом 85% українців, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають намір повернутися додому.

Як писав УНІАН, країни східної Європи готуються до нової хвилі біженців з України. Влада низки країн зазначає, що нова хвиля спровокована атаками РФ на енергосистему України.

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