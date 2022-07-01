На початку навчального року в усіх школах столиці пройдуть тренування щодо дій під час повітряної тривоги.

Київські школи продовжують підготовку до нового навчального року, і місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Олена Фіданян.

Вона зазначила, що найголовнішим завданням є безпека учнів та вчителів. Тому прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно проводиться перевірка об’єктів укриття шкіл — там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлені і буде перевірені сховища в кроковій доступності.

Також на початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги.

Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змогу повернутись до Києва, будуть навчатися дистанційно.

Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня міністр освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено лише за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

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