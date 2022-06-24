У школах підготують укриття і створять запаси води та медикаментів.

В Україні 1 вересня планують розпочати очне навчання в школах при умові безпечної ситуації в області.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що для цього у школах проводяться заходи з посилення безпеки.

Зокрема, йдеться про перевірку шкіл та прилеглих територій органами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, перевіряють готовність систем оповіщення про повітряну тривогу.

"Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", – зазначив Тимошенко.

За словами заступника керівника ОП, до початку навчального року в кожній школі мають бути визначені та позначені шляхи евакуації і обладнані укриття для всіх учнів і вчителів.

"Створюються запаси води та медикаментів. Проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня міністр освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено лише за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

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