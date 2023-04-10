Жінка неодноразово заперечувала факти вбивств російськими військовими мирного населення, зокрема в Бучі.

Посадовиця Державної аудиторської служби України постане перед судом за заперечення збройної агресії РФ проти України. Підозрювана проживає в місті Ірпінь Київської області.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, скеровано до суду обвинувальний акт відносно 39-річної посадовиці за обвинуваченням у запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

"За даними слідства, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини територій нашої держави, у тому числі Київщини, жінка неодноразово заперечувала факти вбивств російськими військовими мирного населення, зокрема в Бучі, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на території України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначену думку підозрювана відкрито нав'язувала своїм співрозмовникам, чим здійснювала заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні судитимуть підполковника та ще трьох російських військових, які катували мешканців Бучі та імітували їх страту. Мова йде про підполковника, двох сержантів та рядового 64-ої окремої мотострілецької бригади 35-ої загальновійськової армії РФ.

Згідно з даними правоохоронців, у Бучі росіяни вбили понад 1400 людей і скоїли 9 тисяч воєнних злочинів. Місто перебувало в окупації 33 дні й було звільнене українськими військовими 31 березня 2022 року.

Раніше, в січні цього року, правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва за фактом поширення інформації, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Росії проти України.

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