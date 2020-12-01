У законі України "Про відпустки" прописується такий вид відпустки як відпустка при народженні дитини.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (№3695).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 301 народний депутат із 350 зареєстрованих в сесійній залі.

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Законопроектом у Кодексі законів про працю України встановлюється, що одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається працівникам, а саме: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Відпустка при народжені дитини надається лише одній з цих осіб.

За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати одному з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відпустки для догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами дитини, які фактично доглядають за нею, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Працівникам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері та батьку особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі, у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Серед іншого, встановлюється, що скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок і чоловіків, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів, які виховують і утримують одну дитину або більше дітей та батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі, у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Водночас, у законі України "Про відпустки" прописується такий вид відпустки як відпустка при народженні дитини.

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Автор: Тетяна Поляковська