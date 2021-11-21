Експерт розповіла, як краще приготувати гриби, щоб вони були джерелом поживних речовин.

Деякі види грибів є джерелом вітамінів та корисних речовин для людини.

Про це розповіла дієтолог Карина Дейнеко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, у випадку використання екстрактів грибів слід брати до уваги дозування та те, яким чином було приготовлено чи отримано сировину.

"Позитивно ставимося до такого гриба, як чага, тому що за останні 30-40 років з'явилися дослідження, які говорять про те, що дійсно як ліки ми можемо використовувати цей продукт. Але важливо розуміти, як грамотно додати до свого раціону такий продукт, вибрати дозування та обов'язково звернути увагу, яким чином було приготовлено чи отримано сировину, якщо ми говоримо про екстракт чи чай, чи приправу з використанням якихось синтетичних речовин, чи ні, на якому ґрунті був вирощений цей гриб. У цьому комплексі можна говорити про користь або про шкоду", - сказала Дейнеко.

Екстракти від грибів "зберігаються і в різних видах цукерок, є різні способи виготовлення сировини з концентрованого продукту як чага", зазначає експерт.

"Якщо ми говоримо про консервацію або маринад у нашій країні, то, звичайно, частину білка ми отримуємо, але разом із консервацією ми отримуємо велику кількість цукру, оцту, і така комбінація приноситиме більше шкоди, ніж користі", - говорить Дейнеко.

За її словами, якщо мова йде про правильне вживання грибів як джерела поживних речовин, то, їх краще тушкувати, запікати, або ж приготувати на грилі. У деяких країнах є страви, які використовують сирі гриби, але треба дуже обережно стежити за їхнім походженням.

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"У нас поширені білі гриби. Вже, звичайно, скінчився сезон, але є дуже класний гриб, який є суперфудом - це лисички. Лисички - чемпіони за вмістом вітаміну А, який цілюще впливає на шкіру, стан волосся, імунітет. А також дуже багато містять селену. Селен дуже добре впливає на функцію щитоподібної залози. Як відомо, щитоподібна залоза є одним із центральних органів, який відповідає за імунітет", - сказала Дейнеко.

Як повідомляв УНІАН, через тривалу відсутність сонця взимку в багатьох відчувається брак вітаміну D. Людину тягне на солодке, постійно хочеться спати, одна застуда закінчується й починається інша – це привід перевірити рівень вітаміну D у крові.

"На першому місці продукти, багаті тваринними жирами, жирні сорти риби, оселедець, скумбрія. Також рекомендовано кожен день бувати на сонці", – каже лікар-дієтолог Карина Дейнеко.

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Автор: Олександр Топчій