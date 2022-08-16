Телеведуча, психолог та дружина міністра оборони Олексія Резнікова Юлія Зорій розповіла, як змінилося їхнє сімейне життя через повномасштабну війну РФ проти України.
Журналісти "Сніданку з 1+1" запитали у неї, як воно, бути дружиною очільника Міноборони у такий складний час.
"Так само, як і бути дружиною рятувальника, військового, лікаря, поліцейського, волонтера. Та сама відповідальність, так само тривожно, хвилююче, тому що ти зараз фізично просто боїшся за чоловіка. Цей страх додався", - сказала Зорій.
За її словами, вона у Києві, тому часто бачиться з чоловіком. Дівчина поділилася, що вони вдома намагаються якомога менше говорити про роботу. Вона додала, що Олексій постійно в телефоні, він приходить додому "просто фізично", але подумки він на роботі.
За словами Юлії, її чоловік завжди намагається зберігати оптимізм, чим він її й підкорив. "Він вміє любити, вміє приймати любов", - каже Зорій.
"Вгамуйся, ти нікуди не йдеш, розпочалася війна, ти повинна сидіти й чекати моїх вказівок", - пригадує дружина Резнікова його слова у страшний для українців день, 24 лютого.
Вона додала, він того дня вийшов на зв'язок ближче до вечора. Дівчина зізнається, їй ніколи у житті не було так фізично страшно.
У 2020 році пара офіційно взяла шлюб, проте через карантинні обмеження весілля не святкувала. За словами телеведучої, святкування буде попереду, після перемоги, і додала, що, можливо, це відбудеться у звільненому Криму.
"Я ніколи не була в Криму… можливо, можемо собі святкування там візуалізувати", - наголосила Зорій.
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