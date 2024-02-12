Військовий зазначив, що інакше Україна просто не може воювати далі.

Українській армії необхідно мобілізувати щонайменше 250 тисяч осіб. Без цього воювати буде неможливо.

Про це заявив новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв'ю ТСН. За словами військового, він побачив надію на перемогу лише після звільнення Херсону.

"В перші тижні війни я бачив тільки смерть. Тобто неминучу смерть, тільки питання - де. Потім, після Харківського контрнаступу, я бачив чітку перемогу, після того, як ми Херсон звільнили. Думав, о, зараз піде. Звичайно, як і всі українці, ми мали велику надію на контрнаступ, який відбувався в минулому році. Зараз ситуація справді важка", - зізнався Філімонов.

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Військовий зазначив, що в цьому році Україні не потрібно активних наступальних дій. Натомість необхідно вибудовувати оборону та вести цю оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад, мобілізувати людей.

"Нам треба мобілізувати мінімум 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо. 250 тисяч - це мінімум, який нам потрібен. Залужний, якщо я не помиляюсь, казав 500 тисяч. І всі мають розуміти, що зараз є ще підготовлені бійці, є ще люди з досвідом, які воюють, які втомилися, яким важко, але вони є. І якщо люди зараз підуть мобілізуватися, то їм є кого вчити. До них можна зараз попасти в підрозділ і вони можуть передати ці знання. Якщо вони загинуть або будуть поранені або повністю "зітруться", психологічно я маю на увазі, то потім тим людям, яким доведеться йти через рік, умовно, воювати, буде набагато важче", - зазначив Філімонов.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації. Ці закони було повернуто з підписом від президента 12 лютого. Зокрема, йдеться про Закон про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстр. №10456) та про Закон про затвердження Указу президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстр. №10457).

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроєкт про мобілізацію. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що в Україні всім військовозобов'язаним буде потрібний сертифікат захисника, щоб військово-політична влада країни розуміла, скільки людей теоретично може бути призвано, і таким чином змогли організувати так звану "смартмобілізацію". За його словами, арештів рахунків ухилянтів не буде, але без іншого примусу не обійтись.

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