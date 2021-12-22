Запровадити видачу фізичних банківських карток "єПідтримки" можуть на другому етапі програми.

У ІІ-ІІІ кварталах 2022 року, можливо, з'являться фізичні банківські картки для отримання "тисячі за вакцинацію".

Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує прес-служба Мінекономіки.

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Вона нагадала, що програма єПідтримка триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів.

На першому етапі, тобто зараз, отримання коштів відбувається через додаток "Дія". Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

Також Свириденко нагадала, що з другої половини січня наступного року програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Другий етап стартує в ІІ-ІІІ кварталах 2022 року. Тоді буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм отримання грошей, над яким зараз працюють.

"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток", - зазначила вона.

Тисяча за вакцинацію

19 грудня офіційно стартувала програма "єПідтримка" в додатку "Дія", яка передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тисячі гривень.

Ці кошти можна витратити на придбання книг, абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Згодом стало відомо, що громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема, ліки.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд гривень. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд гривень.

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