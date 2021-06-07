Абсолютна більшість причалів окупованого Росією українського Криму перебуває в аварійному стані. Гнилі опори та перекошені плити – їх звичний стан.

Як передає «Радіо Свобода», підконтрольна Кремлю влада не поспішає ремонтувати причали, найаварійніші просто перекривають та обносять парканом.

Зокрема, ще у 2020 році закрили вхід на причал у підніжжя Ластівчиного гнізда, до якого раніше швартувалися десятки туристичних суден

Також зазначається, що не краща ситуація спостерігається на центральній набережній Ялти.

«Сім із восьми пристаней зачинені. А причина – гнилі опори та провалені перекриття. А від сьомого причалу взагалі, над водою залишився лише шматок металобетонної конструкції та й порядковий номер вже зняли», – говориться у публікації.

Читайте такожРосіянин у ТікТок пояснив своїм землякам, чому Крим - це Україна (відео)На думку кримської блогерки Олени Гукової, пристані розбиті, бо швартувати до них нічого: на всю Ялту лишилося 5 теплоходів і тільки три з них регулярно виходять у море.

«Це сором і ганьба. Від всесоюзної здравниці – це все що лишилося. І судна більше не заходять, ні наші, ні закордонні», – зазначила жінка.

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Автор: Катерина Шварц