Дівчина зізналася, що фотосесія насправді була незапланованою: "захотіли зробити пару фото на пам'ять".

Одна з учасниць скандальної фотозйомки на балконі хмарочоса в Дубаї, розповіла про арешт та умови перебування в камері.

Читайте також"Це був жах": моделі, які повернулися з Дубаю, поділилися враженнями (відео)Розповідь моделі опублікував Mash.

«Камери були просто жахливі, ув'язнених дуже багато, повітря вологе, в туалетах грибок і купа волосся. У камерах завжди горіло яскраве світло, не було вікон. Ми не знали, котра година. Не було найпростіших засобів гігієни. Нам не давали зателефонувати рідним, які не знали, що з нами. Ми спали на підлозі, постеливши матрац. Там же і їли. Вся їжа була вогненно-гостра. Приносили тільки курку і рис, в якому часто були волосся. Через це більшість дівчат всі дні їли тільки лаваш і чай. Коли ми плакали, жінки з нас сміялися. Говорили, що нам тут і місце», - зазначила вона.

За її словами, всі вони перебували в камерах вісім днів:

«Мене завели першою, посадили на брудний матрац. У мене почалася істерика. Дівчата приходили одна за однією. Тільки тоді ми усвідомили, що позбавлені волі. Було страшно».

При цьому модель зізналася, що зйомки були не заплановані, як повідомлялося раніше:

«Я працюю ню-моделлю, але з поїздкою це не пов'язано. Ми поїхали як друзі, однією компанією - погуляти, відпочити. Це була не зйомка для журналу. Захотіли зробити пару фото на пам'ять, просто в такому форматі».

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Автор: Катерина Шварц