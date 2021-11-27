В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

У США з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору заявили про єдність з українським народом і запевнили у своїй рішучості не допустити подібної трагедії у майбутньому.

Про це у своєму відеозверненні сказала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"З 1932 до 1933 років мільйони безневинних українців - чоловіків, жінок і дітей - померли від голоду внаслідок цілеспрямованої політики режиму Йосипа Сталіна. Український народ жахливо постраждав внаслідок того, що стало відоме як Голодомор - смерть від голоду. Будучи житницею Європи, Україна могла б прогодувати себе й врятувати мільйони життів, але радянський режим конфіскував урожаї та господарства по всій Україні і спричинив глибокі страждання і смерть", - заявила Квін.

Вона наголосила, що українці неодноразово доводили світові, що людський дух є непереможним.

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"Навіть у найтяжчі часи український народ прагнув миру свободи і демократії. Сьогодні, зіткнувшись з новими загрозами цим цінностям, американці підтримують українців у час, коли вони хоробро боронять свою територію, свою свободу і свою, здобуту дорогою ціною, демократію", - сказала Квін.

За її словами, український і американський народи поєднує не лише пам'ять про жертв Голодомору, а й спільна рішучість не допустити повторення цієї трагедії.

Як повідомляв УНІАН, раніше США зобов'язалися поширювати історичну правду про Голодомор 1932-1933 років. Також, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив заяву з приводу вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років.

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У Міністерстві закордонних справ України наголошували, що заперечення Росією Голодомору 1932-33 років як геноциду українського народу співставне вчиненню злочину.

Довідка УНІАН. Питання кількості людських втрат України від Голодомору досі залишається відкритим. Більшість науковців відстоює число вбитих понад 7 мільйонів осіб в УРСР та 3 мільйони українців в інших регіонах СРСР.

Разом з тим, згідно з даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, втрати населення на території України через надсмертність під час Великого Голоду становили 3,9 млн осіб.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Нещодавно у Києві представники ГО "Міжнародна асоціація дослідників Голодомору-геноциду", що утворена вченими, криміналістами, експертами, правниками, істориками, дослідниками, і до якої входять представники міжнародних організацій, які займаються дослідженнями масових штучних голодів та геноциду українців, заявили, що у 1932-1933 роках було знищено 10,5 млн українців, з них 4 млн дітей. Це з урахуванням Дона і Кубані, які є українськими етнічними територіями.

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Автор: Олександр Топчій