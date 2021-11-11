Йдеться і про інші антигуманні злочини, скоєні в України та проти неї в минулому.

США співпрацюватимуть з Україною з метою поширення історичної правди про Голодомор 1932-1933 років.

Про це йдеться в оновленій Хартії стратегічного партнерства США та України, підписаній 10 листопада у Вашингтоні, яку оприлюднило американське посольство в Україні.

"Сполучені Штати та Україна мають намір й надалі тісно співпрацювати у сфері поширення історичної правди, у тому числі підвищення обізнаності громадськості про Голодомор 1932-1933 років в Україні, та про інші антигуманні злочини, скоєні в України та проти неї в минулому", - йдеться у Хартії.

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Як повідмоляв УНІАН, раніше у Міністерстві закордонних справ України наголошували, що заперечення Росією Голодомору 1932-33 років як геноциду українського народу співставне вчиненню злочину.

Довідка УНІАН. Питання кількості людських втрат України від Голодомору досі залишається відкритим. Більшість науковців відстоює число вбитих понад 7 мільйонів осіб в УРСР та 3 мільйони українців в інших регіонах СРСР.

Разом з тим, згідно з даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, втрати населення на території України через надсмертність під час Великого Голоду становили 3,9 млн осіб.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Нещодавно у Києві представники ГО "Міжнародна асоціація дослідників Голодомору-геноциду", що утворена вченими, криміналістами, експертами, правниками, істориками, дослідниками, і до якої входять представники міжнародних організацій, які займаються дослідженнями масових штучних голодів та геноциду українців, заявили, що у 1932-1933 роках було знищено 10,5 млн українців, з них 4 млн дітей. Це з урахуванням Дона і Кубані, які є українськими етнічними території.

Автор: Віталій Саєнко