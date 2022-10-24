За його словами, українській армії потрібен особовий склад не тільки для оборони, але й для наступу.

Українська армія потребує доукомплектування та доповнення. Саме тому необхідно продовжувати мобілізацію. Повістки варто очікувати усім військовозобов'язаним чоловікам до 60 років.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військомату), полковник Юрій Максимів.

"Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність", - сказав Максимів.

На його переконання, у 2023 році мобілізаційні заходи триватимуть, адже це необхідність. Українській армії потрібен особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші території.

На уточнювальне запитання, кого наразі мобілізовують та кому слід очікувати повістку першочергово, воєнком відповів: "Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним".

Полковник пояснив, що зараз Україна перебуває на найвищому ступені мобілізації. Ймовірно, відбудеться народний підйом, як на початку війни – люди масово йшли в тероборону, створювали загони.

Мобілізація в Україні

РФ без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. В той же день в нашій країні було оголошено мобілізацію. Російська влада розраховувала за кілька днів розібратися з Україною, але отримала гідну відсіч ЗСУ.

За словами начальника Управління персоналу штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянину України у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову в армію. Воно необхідне в першу чергу для того, щоб людина стала на військовий облік.

У Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки, однак це можна зробити лише в декількох випадках.

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років стане підставою для звільнення від служби.

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