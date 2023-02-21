Також він збирав дані про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові та про їх переміщення по місту.

Коригувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за ґратами за звинуваченням у державній зраді.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. "Суд визнав інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна", - зазначили у Офісі генпрокурора.

Прокурори довели, що з початку березня 2022 року засуджений через месенджер передавав представнику так званої "ЛНР" відомості про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові, а також про їх переміщення по місту.

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"Він фіксував наслідки ворожих обстрілів, позначав на гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ по об’єктах у Харкові. Отримані дані використовували для наведення та коригування вогневих ударів по місту", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка 15 березня 2022 року. Куратора, якому він "зливав" дані, наразі ліквідовано.

Затримання зрадників і пособників окупантів в Україні

В Україні регулярно затримують зрадників нашої держави і російських агентів. Так, нещодавно на Одещині затримали російського агента, який готував ракетний удар по енергетичних об’єктах та порту міста Ізмаїл. Також була затримана група зрадників, які координували ракетні удари РФ по Дніпру.

А раніше Служба безпеки зібрала докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини. Поплічниками країни-агресора є троє представників "Партії регіонів", які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

Загалом з початку повномасштабної війни РФ проти України СБУ розпочала більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

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