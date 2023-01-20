У зраді підозрюється співробітник Ізмаїльського порту.

На Одещині затримали російського агента, який готував ракетний удар по енергетичних об’єктах та порту міста Ізмаїл.

Затриманий збирав дані про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури в місті Ізмаїл, особового складу та техніки Збройних сил України, фортифікаційних споруд і блокпостів. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

"На виконання завдань ворога... він також особисто спостерігав за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що матеріал з координатами об’єктів енергетики та базування військовослужбовців ЗСУ за допомогою месенджера агент передавав представнику військової розвідки РФ. При цьому чоловік усвідомлював, що ця інформація може бути використана державою-агресором для обстрілів Ізмаїла та Ізмаїльського району.

Як повідомляє СБУ в Одеській області, підозрюваний - посадовець одного з підприємств Ізмаїльського порту, чоловіка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну завербував представник російських спецслужб.

Зрадника насамперед цікавили локації електропідстанцій та інших міських об’єктів енергетики, він передавав ворогу відомості щодо специфіки захисту та особливостей діяльності місцевого річпорту тощо.

"Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих даних", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами законспірованого листування з ворогом.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання колаборантів в Україні

В Україні постійно затримують зрадників нашої держави і російських агентів. Наприклад, сьогодні стало відомо про затримання групи зрадників, які координують ракетні удари РФ по Дніпру. Колаборантами виявилися сім місцевих жителів, які приєдналися до розвідувальної мережі Головного управління Генштабу ЗС РФ. Координував діяльність групи глава радикального проросійського руху "SERB".

Також сьогодні Служба безпеки України повідомила про затримання "послідовниці" херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду. Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб.

А раніше Служба безпеки зібрала докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини. Поплічниками країни-агресора є троє представників "Партії регіонів", які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

Загалом з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Служба безпеки України розпочала більше ніж 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

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