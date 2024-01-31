Причина неприбуття має бути документально підтверджена протягом трьох діб.

Існують 4 поважні причини неявки за повісткою до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це йдеться у проекті закону щодо мобілізації, внесеному напередодні Кабінетом міністрів України на розгляд Верховної Ради.

Згідно з документом, поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

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Також законопроектом передбачено, що про причини неприбуття громадянин має повідомити ТЦК протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття.

Законопроект щодо мобілізації: що треба знати

У вівторок, 30 січня, Кабмін передав до Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. З-поміж іншого, документом визначається чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Добровольці матимуть відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Крім того, передбачена щорічна основна відпустка під час дії военного стану, яка протягом календарного року може надаватися частинами.

Також законопроект передбачає, що після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку терміном у 2-3 місяці - тобто людина не може бути відправлена одразу на фронт.

При цьому строкова служба скасовується, натомість запроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли її пройти. Сама підготовка займатиме максимум 5 місяців, протягом яких за людиною зберігаеться її робоче місце.

Також документом пропонується надання грошового забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без урахування додаткової винагороди, яка на період дії военного стану може становити від 30 до 100 тис. грн.

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