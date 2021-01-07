8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий іранськими військовими помилково.

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що всі відповідальні за збиття рік тому літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" постануть перед судом.

Про це повідомляє NEWS.ru.co.il.

"Це справжня трагедія. В останній рік влада доклала всіх зусиль, щоб пролити світло на обставини цієї трагедії - незважаючи на всі складнощі розслідування", - сказав він, додавши, що літак був збитий ненавмисно.

Рухані також заявив, що уряд ухвалив рішення про виділення 30 млн доларів на виплату компенсації сім'ям загиблих. При цьому він нагадав про тяжкий економічний стан Ірану.

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Тиждень тому уряд Ірану ухвалив рішення про виплату компенсації в розмірі 150 тис. доларів сім'ям 176 загиблих під час аварії збитого на початку січня 2020 року іранськими ППО українського лайнера.

Переговори про розмір компенсації тривали кілька місяців.

У лютому 2020 року іранська сторона запропонувала виплатити сім'ям загиблих по 80 тис. доларів, однак ця пропозиція була відкинута.

Катастрофа літака МАУ: що відомо

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити родинам жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент у євро.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

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Автор: Вікторія Токарєва