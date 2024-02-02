Йдеться про т.в.о. директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Нахкура.

Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова тимчасово виконуючий обов’язки директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє МО України у Telegram.

У повідомленні зазначається, що таке рішення ухвалено вчора, 1 лютого, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

"Причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року", - зазначають у Міноборони. При цьому у відомстві не уточнюють, по якій справі йому оголошено підозру.

Розкрадання в Міноборони

27 січня 2024 року чиновникам Міноборони висунуто підозру. Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО та очільники афілійованих компаній. Зазначалося, що зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал". Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

За даними ЗМІ, підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна) вручили колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву, а також нинішньому т.в.о. керівника цього департаменту Тоомасу Нахкуру.

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