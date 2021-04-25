Влада Києва ще в п'ятницю дала церквам рекомендації щодо святкування.

В Україні сьогодні, 25 квітня, святкують Вербну неділю. Влада Києва звернулася до церков з рекомендаціями щодо святкування травневого свята.

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Так, місцева комісія ТЕБ і НС у п'ятницю, 23 квітня, ухвалила рішення про список рекомендацій для релігійних установ. У Києві рекомендували:

онлайн-режим богослужіння,

храми повинні забезпечити дезінфекцію будівлі і провітрювання,

дозволити 1 людину на 10 кв. м,

забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужінні, і масочний режим.

Але не всі дотримуються встановлених правил. Так, як повідомили журналісти "Сегодня", Володимирський собор у Києві у Вербну неділю відкритий для віруючих. Сюди пускають тільки в масці, але навіть під час освячення верби на вулиці всі люди також в масках. Дистанції при цьому вони, на жаль, не дотримуються.

Зазначимо, святкування Вербної неділі проходить в таких умовах через пандемію коронавірусу. Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою, тому про ослаблення обмежень мова не йде.

Крім того, Київ знаходиться в "червоній" зоні карантину, що передбачає заборону на проведення масових заходів, роботу ТРЦ, кафе та ресторанів. У МОЗ говорили, що місто може покинути цю зону найближчим часом.

Разом з тим у місті діє посилений локдаун, який запровадила місцева влада. Тому транспорт працює тільки по спецпропусках, а школи і дитячі садки закриті.

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Автор: Вікторія Гордієнко