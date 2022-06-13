Мережа отримала логотип, який дуже сильно нагадує лого португальського виробника кормів для тварин.

Не встигли в Росії відкрити мережу фастфуду "Вкусно и точка", якою замінили Mcdonald's, а вже вляпалися в скандал. У логотипі російської мережі впізнали логотип португальської компанії Matosmix, яка займається кормами для тварин.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Facebook

"Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в Росії замість Макдональдса, виявився вкрадений у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Кормів. Для. Тварини. Так, це не жарт... Давно кажу, що ніяка антиросійська пропаганда не потрібна. Вони прекрасно справляються самі, без сторонньої допомоги", - зазначив журналіст.

Варто відзначити, що в логотипах використовували фактично ідентичні графічні елементи, пропорції та колір яких трохи змінили.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 березня в Mcdonald's заявили, що через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну на російській території будуть тимчасово закриті всі ресторани. 16 травня стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає ринок РФ.

Після чого російські ЗМІ повідомили, що 12 червня в Москві та Московській області під новим брендом відкриються перші 14 ресторанів, в яких раніше знаходилися заклади мережі Mcdonald's. джерела агентства повідомляли, що після відкриття ресторанів Mcdonald's під новим брендом будуть збережені меню і штат старих закладів.

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