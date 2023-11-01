Прикордонники за 9 місяців поточного року не пропустили за кордон понад 8 тисяч чоловіків.

В умовах воєнного стану виїжджати за кордон можуть ті чоловіки призовного віку, що мають для цього законні підстави та всі необхідні документи.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новині", що минулого тижня за кордон виїжджали передусім чоловіки призовного віку, що працюють водіями вантажівок (42% від загальної кількості). Ще 15% - особи з інвалідністю або багатодітні чоловіки, 5% - чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю, 3% - перевізники гуманітарних вантажів.

Демченко розповів, що прикордонники за 9 місяців поточного року не пропустили за кордон понад 8 тисяч чоловіків, які намагалися виїхати з України, скориставшись системою "Шлях". При цьому додав, що досить часто прикордонники виявляють підробку документів, не підтвердження мети поїздки по системі "Шлях". Зокрема, чоловік виїжджає як водій, але він навіть немає водійського посвідчення або він не знає на яку фірму працює.

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"Досить часто намагаються використати підробні документи, зокрема, близько 7 тисяч осіб намагалися використати підробки про не придатність до військової служби, або про багатодітність. За такі дії особи в подальшому несуть кримінальну відповідальність", - наголосив Демченко.

Виїзд за кордон для чоловіків - це треба знати

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було обмежено виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. При цьому є винятки. Передбачено, що можуть виїхати чоловіки, які мають документ про непридатність до військової служби за медичними показниками; про інвалідність I-III групи; про наявність трьох та більше дітей; якщо чоловік виховує без матері неповнолітню дитину; супроводжує хворого близького родича чи родича з інвалідністю; постійно проживає за кордоном і має відповідні документи.

Крім того, виїхати з України можна, отримавши спеціальний тимчасовий дозвіл від держави, який надається, зокрема, діячам культури, морякам і залізничникам, спортсменам, водіям-міжнародникам, волонтерам.

На військовозобов'язаних громадян України, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, чекає відповідальність.

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