Новий мажоритарний власник Євген Горбач спростував повідомлення про начебто рейдерські атаки на ринок "Столичний".

11 грудня 2020 року новим мажоритарним власником ринку "Столичний" став київський підприємець Євген Горбач.

Цю інформацію сам Горбач підтвердив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, в цей день Горбач набув 70% ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", яке, своєю чергою, є власником 77% ТОВ "РСГП "Столичний". Таким чином, контроль над 54% ринку "Столичний" перейшов до нового власника.

Водночас Горбач спростував повідомлення про начебто рейдерські атаки на ринок "Столичний".

Він також повідомив про наміри вже найближчим часом зустрітися з поточним керівництвом та орендарями ринку "Столичний", щоб уникнути будь-яких непорозумінь, а також узгодити плани розвитку підприємства з іншими акціонерами.

За словами нового мажоритарного власника ринку, він не здійснюватиме кроків, які могли б створити незручності у роботі підприємства та переконаний у його стабільній роботі напередодні новорічних і різдвяних свят.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.

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Автор: УНІАН