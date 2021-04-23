Також Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу і в десятку у світі.

За минулу добу у світі діагностували понад 884 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США і Туреччині, Україна займає 10 місце у світі, 3 в Європі.

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Зокрема, в Індії зафіксували понад 332 тисячі нових інфікувань, у США – понад 67 тисяч, а у Туреччині – понад 54 тисячі випадків. Зазначимо, Індія переживає другу і більш серйозну хвилю пандемії, в лікарнях відчувається гострий брак кисню.

Як свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers, станом на ранок, 23 квітня, Україна опинилася на другому місці за смертністю від коронавірусу серед країн Європи. За минулу добу померли 470 осіб.

Лідером у рейтингу стала Польща з 694 летальними випадками від COVID-19 за добу.

Також багато смертей зафіксували в Італії – 360, Німеччині – 311, Франції – 283, Угорщині – 214, Румунії – 150 та Іспанії – 132. Всього в Європі протягом доби, 22 квітня, від коронавірусу померли 3623 людини. З початку пандемії зафіксували 989 869 летальних випадків.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 123 308 006 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко