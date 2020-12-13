Кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить близько 62 мільйонів. В Україні на COVID-19 захворіло понад 894 тисячі осіб.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 13 грудня у світі зафіксовано близько 72 мільйонів випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали більш ніж 1,6 мільйона людей. При цьому майже 47 мільйонів пацієнтів змогли одужати.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні від початку пандемії діагностовано 894215 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 9176 українців.

За весь час пандемії 501564 осіб одужали, 15154 хворих – померли.

Дані щодо COVID-19 у Києві

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 1125 осіб.

Всього у столиці на COVID-19 захворіли 91138 людей. Коронавірус забрав життя 1584 хворих, подолали хворобу 28817 киян.

Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 13 грудня

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Автор: Аліна Вишневська