Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 13 грудня у світі зафіксовано близько 72 мільйонів випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали більш ніж 1,6 мільйона людей. При цьому майже 47 мільйонів пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні від початку пандемії діагностовано 894215 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 9176 українців.
За весь час пандемії 501564 осіб одужали, 15154 хворих – померли.
Дані щодо COVID-19 у Києві
Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 1125 осіб.
Всього у столиці на COVID-19 захворіли 91138 людей. Коронавірус забрав життя 1584 хворих, подолали хворобу 28817 киян.
Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 13 грудня
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