Від початку епідемії хвороба забрала життя 1584 киян.

Протягом минулої доби в Києві виявили 1125 нових випадків коронавірусної хвороби. 10 хворих померли.

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Про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, наразі у столиці підтвердилися 91 138 випадків коронавірусу.

З початку епідемії хвороба забрала життя 1584 киян.

За минулу добу одужали 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 291, в Дарницькому — 286 та в Деснянському районі – 136 випадків.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус в Україні – статистика 13 грудня

Станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксовано 894 215 випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби виявлено 9 176 нових випадків.

Протягом доби госпіталізовано 2 969 осіб, 156 хворих з коронавірусом померли. 7 563 пацієнти одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

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Автор: Дмитро Захаров