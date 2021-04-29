Жінка підвищувала голос у класі та схопила хлопчика за чуба, бо той неправильно виконав вправу.

Вчителька однієї зі шкіл Закарпатської області під час уроку в молодших класах підвищувала голос, а потім схопила учня за волосся та почала трясти за начебто погано виконану класну роботу.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте такожБили ногами в пах: під Дніпром три школярки побили другокласникаВідео з уроку зняв хтось із присутніх та оприлюднив знайомий батьків, чиї діти навчаються в цій школі. За його словами, на кадрах вчителька однієї зі шкіл у Рахівському районі, яка не перший раз застосовує такі "методи навчання".

"Тут недописано! Бери переписуй наново! Дата, класна робота! Все, як має бути! ... Чого скорочуєш вправи? Чотири рядки має бути! А в тебе скільки? Три с половиною! Переписуй! Перерви не маєш!", - нагримала жінка на хлопчика, схопивши його за чуба.

За словами журналістів, їм поки не вдалося зв'язатися з навчальним закладом, адже оприлюднений в мережі номер телефону виявився неправильним.

У поліції Закарпаття стверджують, щодо цього випадку до правоохоронців ніхто не звертався, однак поліцейські виявили інцидент під час моніторингу соцмереж та зареєстрували подію. Також у поліції підтвердили, що випадок стався в Рахівському районі.

"Співробітники вже встановили, що це за школа, який клас і особу вчительки. Будуть проводити перевірку і під час неї визначать правову кваліфікацію цієї події", - розповіла речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

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Автор: Катерина Комолова