Українські військові бояться, що Москва вирішить піти в наступ з окупованого півострова заради води.

Дощів майже не було роками і з України більше нічого не тече. Нестача води в Криму - результат російської окупації. І вона загрожує мешканцям півострова.

Про це пише Der Spiegel, нагадуючи, що після російської анексії Криму минуло вже сім років. 16 березня 2014 року Москва "приєднала" український півострів всупереч міжнародним протестам. Тепер в Криму закінчується питна вода. І святкування "возз'єднання" з Росією не було радісним.

В 2014 році Україна також перекрила Північно-Кримський канал, заблокувавши постачання води з материкової частини країни. Через це, а також через відсутність дощів півострів висихає. Саме тому так званий голова окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов наказав заощаджувати дорогоцінну сировину. Багато кримських регіонів включно з курортними, такими як Ялта й Алушта, вже кілька місяців отримують воду лише протягом визначеної години. Останні три роки в Криму було дуже мало дощів.

Порожні резервуари

"Навіть якщо опади будуть, вода зразу піде у висохлу землю", - сказав Аксьонов.

Читайте такожВ окупованому Криму пересохли два водосховищаВолога не потече в резервуари. Він закликає людей на півострові бути ощадливими, щоб зберегти дорогоцінну воду на літо, коли очікується наплив туристів з Росії.

"Так люди зможуть заробити гроші завдяки нашим гостям", - додав голова окупаційної влади.

Російський уряд створив план забезпечення Криму водою, виділивши на це приблизно 558 мільйонів євро. Згідно з ним, на півострові будуть свердлити колодязі для викачування підземних вод, водопроводи відремонтують і, найголовніше, очікується будівництво системи опріснення морської води.

До анексії Криму 85% потреб майже 2 мільйонів мешканців задовольняла вода з Дніпра. Але після закриття Північно-Кримського каналу ані каплі з річки не потрапило на півострів. В ефірі українського телеканалу "Дом" еколог Маргарита Литвиненко сказала, що не бачить можливості для Росії забезпечити Крим водою з місцевих джерел. Будучи мешканкою Севастополя, вона пояснила, що водяний щит в регіоні вже опустився глибше на 20-25 метрів. На додачу, опріснення морської води - дорогий і довготривалий процес. Через санкції, які запровадив Захід, у російських чиновників немає доступу до важливих технологій.

Читайте такожРічки залишають півострів: масштаби екокатастрофи в Криму показали на фотоБагато кримчан пишуть в інтернеті про висохлі русла річок і майже порожні водосховища. Вони розповідають, що намагаються самостійно збирати дощову воду або набирати й запасатися водою, яку подають на годину. Такі новини в Києві сприймають зі схваленням. Зрештою, постачання води вже давно вважається головною причиною, чому Крим може належати лише Україні, а не Росії.

В 1954 році генсек СРСР Микита Хрущов передав контроль над Кримом Українській РСР. Міжнародний закон розглядає півострів як частину України. Тому чиновники в Києві наполягають, що у всіх бідах, які виникли зараз, винна Москва. Нестача води також посилюється через велику російську військову присутність. Десятки тисяч російських солдатів тепер базуються на півострові.

На додачу, як наголосив представник президента України з питань Криму Антон Коріневич, щонайменше 300 тисяч російських громадян з інших частин РФ переселилися в Крим. Він додав, що без повернення росіян додому не може бути й мови про відновлення постачання води.

Українське військове командування занепокоєне ситуацією. В нещодавньому інтерв'ю контр-адмірал Олексій Неїжпапа не виключив можливості, що Росія може піти в атаку з території Криму. За його словами, існує небезпека, що Москва вирішить спробувати грубою силою здобути собі доступ до питної води.

"Ми готуємося до цього. Як тільки ми побачимо, що канал почали ремонтувати в Криму, це буде серйозний сигнал про те, що Росія готується до великої конфронтації", - сказав він.

Німеччина закликає повернути Крим

На сьому річницю анексії федеральний уряд Німеччини знову закликав Росію повернути півострів під контроль України.

Читайте також"Крадене": біля консульства Росії в Харкові повісили білборд з Кримом (фото)"Ми закликаємо російський уряд поважати права людини й відпустити всіх політичних в'язнів, а також відновити український суверенітет над територією Криму. Вдавшись до цієї анексії, Росія порушила фундаментальні принципи міжнародного закону й поставила післявоєнний порядок у Європі під питання", - заявив прес-секретар уряду Стеффан Зіберт.

Der Spiegel нагадує, що Євросоюз запровадив санкції проти Росії за анексію українського Криму. І вони діють до цього часу.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Переклад: Лесь Димань