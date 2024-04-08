Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 9 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,99 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником. Щодо євро національна валюта також подешевшала.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,20 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,98/39,00 грн/дол., євро - 42,20/42,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 11 копійок - до 39,24 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,11 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 42,81 грн/євро (курс продажу - 42,60 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 8 квітня, знизився на 5 копійок і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

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