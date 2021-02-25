Список іранських порушень в справі українського літака дуже довгий, а деяким сім'ям загиблих навіть відмовили в праві провести окремі похорони.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових, пришвидшених чи свавільних страт Агнес Калламард провела власне розслідування обставин знищення літака МАУ в Ірані рік тому. В результаті був складений звіт обсягом 45 сторінок. Він був надісланий як лист до уряду Ірану.

Через два місяці після того, як його надіслали в Тегеран, іранська сторона ніяк не відреагувала. Тож тепер звіт став публічним, - пише Gazeta Wyborcza. Рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" в Київ вилетів з аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані 8 січня. Невдовзі після цього лайнер розбився. На борту було 176 людей, серед яких 55 були громадянами, а ще 30 - резидентами Канади.

Страх перед США

Виявилося, що український літак збила ракета "Корпусу вартових ісламської революції Ірану". Іранська сторона стверджує, що це сталося через помилку. Система ППО помилково ідентифікувала український авіалайнер як американську ракету.

Читайте такожІран завершив розслідування у справі знищення "Боїнга" МАУВ Тегерані пояснили, що іранські військові боялися удару у відповідь після того, як вони обстріляли американську військову базу в Іраку. За тиждень до того сили США влаштували атаку в аеропорту в Багдаді, вбивши генерала Кассіма Сулеймані, який був одним з найвпливовіших іранських військових. Напруга була надзвичайна.

Калламард критикує Іран за численні суперечності в поясненнях, "метою яких, здається, було ввести в оману".

"В кращому випадку, ми маємо справу з низкою вкрай некомпетентних дій. Настільки некомпетентних, що, на мою думку, в суді можна було б називати їх як злочинні й недбалі", - сказала Калламард.

Список порушень і упущень дуже довгий

Наприклад, в офіційному звіті йдеться про те, що мобільна ракетна система, з якої був здійснений запуск російської ракети "Тор", не була належним чином відкалібрована. Тому радари показали, що літак не відлітає, а навпаки - наближається.

Читайте такожІран не забезпечив належного розслідування знищення "Боїнга" МАУ і порушив права людини - експерти ООНКалламард сказала, що їй так і не пояснили, чому це помилкове калібрування взагалі сталося. Також вона не отримала пояснень, чому цю помилку не виявили раніше і чому справа дійшла до того, що була запущена ракета. Крім того, не зрозуміло, чому аеропорт не був закритий в період військової напруги. Також доповідач ООН не розуміє, чому іранська сторона допустила розграбування місця катастрофи українського літака до прибуття міжнародних інспекторів.

Калламард додає, що немає доказів того, що Іран провів вагомі зміни, які б переконали світ у неможливості повторення таких помилок.

"Якщо говорити про відповідальність, то, нажаль, ми не можемо очікувати, що Іран висуне звинувачення проти людей на вершині чи навіть посередині ланцюга командування. І є багато посадових осіб високого рівня, яким би варто було їх висунути", - сказала Калламард.

Доповідач ООН також погано оцінила те, як влада Ірану поводилася з сім'ями жертв. За її словами, сім'ї залякували. Їм відмовляли поверненні решток загиблих і їхніх особистих речей. Багатьом сім'ям відмовили навіть в можливості окремо поховати своїх рідних. Жертв проголосили "мучениками", які загинули за свою країну. На трунах помістили напис: "Вітаємо з мученицькою смертю".

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій

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Переклад: Лесь Димань