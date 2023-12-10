За його словами, власне військові беруть не основну участь у мобілізації ресурсів.

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос перерахував відповідальних за мобілізацію в Україні.

Як зазначив генерал в інтерв'ю Radio NV, українці помилково вважають, що за підготовку ресурсів та мобілізацію відповідають лише ЗСУ.

"Одразу видно, що люди не читали закон Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові", - заявив Кривонос.

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За його словами, в областях, де патрульні Військової служби правопорядку "зупиняють людей і кого вмовляють, кого насильно запихають в автівку, потім привозять до територіального центру комплектування", влада участі в мобілізації, очевидно, не бере.

Мобілізація в Україні - останні інциденти в регіонах

В Ужгороді представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд у спортивних залах. Також працівники ТЦК підтримки влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

Пізніше в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували рейди в спортзали та інші громадські місця.

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