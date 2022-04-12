На кадрах видно зруйновані будинки, вщент розбомблені вулиці та обгорілу техніку.

Збройним силам України 21 березня вдалося повністю вибити російські війська з прифронтового міста Макарів на Київщині.

Як зараз виглядає місто після того, як тут пройшовся "русский мір", показав керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба.

На кадрах видно зруйновані будинки, вщент розбомблені вулиці та обгорілу техніку.

"Під час окупації люди опинилися в блокаді. Вони були змушені жити в підвалах без води та їжі. Сьогодні селище потрохи оговтується після страшних днів "руського миру"", – написав Кулеба.

Він також додав, що на території сула зараз проводиться розмінування, й відновлюють водопостачання та електрику.

Раніше повідомлялося, що там знайшли тіла 132 розстріляних цивільних мешканців. Російські окупанти зруйнували селище міського типу Макарів на 40 %.

Як повідомлялося, в Макарові, що в 50 км від Києва, ще в перші дні війни зайшла техніку окупанта, яка мала намір прорватися до Києва. Під кінець березня державний прапор України повернувся до місцевої адмінбудівлі. Утім російські загарбники продовжили завдавати ракетних та артилерійських ударів.

"Мирного населення в селищі майже не залишилося! Попри руйнування цивільної інфраструктури, путінські війська досі завдають ракетні удари по селищу!", - сповіщало Міноборони 25 березня.

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