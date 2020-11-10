Нагороду нацгвардійцю вручив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Звільнений нацгвардієць Віталій Марків отримав високу церковну нагороду Православної церкви України - орден Архистратига Михаїла.

Читайте такожМарків зустрівся з дружиною після тривалої розлуки (фото)Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, нагороду нацгвардійцю вручив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній сьогодні, 10 листопада, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

«Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою», - сказав Епіфаній.

Марків подякував за нагороду та підтримку.

«Усвідомлення того, що ПЦУ також підтримує мене та моїх побратимів, надало наснаги та волі не здаватися. Від українського народу, української діаспори не тільки в Італії, а й по всьому світу, постійно надходили листи. Ми розуміли, що це буде непроста боротьба, що це важливо для всієї України. Ми показали, що не залишаємо своїх і готові боротися», - зазначив він.

Справа Марківа: суд та повернення в Україну

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків повернувся до Києва.

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Автор: Леся Лещенко