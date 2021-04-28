Учасники акції розгорнули банер на Майдані незалежності.

Учасники Маршу вишиванок, присвяченого 76-ій річниці створення Першої української дивізії Української національної армії «Галичина», провели мітинг на Майдані Незалежності.

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Як передає кореспондент УНІАН, на пішохідному мосту, що розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні, вони розгорнули банер. На ньому зображене архівне фото вояків Дивізії "Галичина", а також її герб і напис: "Не забуде стрільця Україна з золотим левиком на рукаві". Розмір банера – приблизно 10 на 4 метри.

Потім учасники акції провели мітинг на Майдані Незалежності, після чого розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, учасники Маршу вишиванок, приуроченого до 76-ї річниці створення Першої української дивізії «Галичина», зібралися на Арсенальній площі у Києві. Звідти колоною вони вирушили вулицею Грушевського до Майдану Незалежності. У ході брали участь близько 200 людей. Активісти заявляли, що це перша в незалежній Україні хода, яка відбувається у столиці на честь створення дивізії "Галичина".

Марш на честь "Галичини" в Києві

Увечері 28 квітня на Арсенальній площі у Києві розпочався Марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення першої української дивізії «Галичина».

В заході взяли участь близько 100 людей, вони влаштували ходу через центр міста. Активісти несли символіку дивізії та сучасних українських підрозділів.

Ще до початку ходи один з присутніх почав вигукувати гасла проти маршу (зокрема - "есесівська сволота"), однак поліція відвела його з місця пригоди, аби уникнути конфліктів.

Дивізія СС "Галичина" - історія

Українську дивізію СС «Галичина» було створено 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Її основу склали добровольці.

Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків.

28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.

В ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, в кінці війни вела бої в Австрії.

Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива - критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.

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Автори: Дмитро Захаров, Дмитро Хилюк