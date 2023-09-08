Федоров повідомив FT, що він не знав про те, що Маск передав їхнє особисте листування своєму біографу.

Американський мільярдер Ілон Маск без дозволу передав своєму біографу Уолтеру Айзексону особисте листування з приводу Starlink з українським віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим.

Як повідомив Федоров Financial Times, він не знав, що Уолтер Айзексон отримав і опублікував це листування в майбутній біографії Маска, написаній при повній співпраці мільярдера.

"Це не дуже красиво", - сказав Федоров. - "Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно".

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Як зазначає FT, біографія Маска і пов'язана з нею колонка Айзексона в газеті Washington Post в п'ятницю містять текстові повідомлення, в яких Федоров просить Маска відновити зв'язок Starlink для ЗСУ.

"Федоров виглядав шокованим, коли йому показали статтю FT в Post, але сказав, що, оскільки листуванню виповнився рік, його публікація навряд чи матиме оперативні наслідки", - зазначає видання.

Федоров зазначив, що Маск "сам розповів йому" про відключення Starlink уздовж лінії фронту на південному сході України, коли Федоров попросив його включити зв'язок в Криму і на кордонах України станом на 1991 рік.

"Коли включив, він написав, що включив назад", - додав Федоров.

Він також вкотре повторив свою подяку Маску за надання послуги Starlink. "Я думаю, що якби він цього не зробив, це була б катастрофа, ми б просто не змогли так воювати", - сказав він.

Федоров також визнав, що вів тривалі і часті розмови в текстових повідомленнях з Маском після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Після того як Маск написав у Твіттері повідомлення, яке Федоров визнав проросійським, він відправив повідомлення мільярдерові. "Я йому пояснив, що він не правий, що ми там ніби як за свою незалежність боремося", - сказав він.

FT зазначає, що тимчасове відключення Starlink відбулося у вирішальний момент контрнаступу ЗСУ минулої осені, коли Україна повністю повернула собі контроль над Харківською областю і намагалася відвоювати землі в напрямку Кримського півострова.

Скандал із відключенням Starlink

Раніше ЗМІ опублікували уривки з біографії Маска, де зокрема, розповідалося про те, як мільярдер наказав відключити Starlink біля узбережжя Криму в 2022 році. В результаті була зірвана секретна атака українських військово-морських безпілотників на російський Чорноморський флот в Севастополі.

Пізніше Маск у соцмережі Х прокоментував публікацію, вказавши, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати за запитом України.

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