В разі проведення референдуму щодо вступу України до Євросоюзу 87% громадян підтримали б його.

Майже 70% українців вірять у вступ до Європейського Союзу у перспективі 5 років.

Такі дані загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

При цьому в разі проведення референдуму щодо вступу України до Євросоюзу 87% громадян підтримали б його і лише 4% висловились би проти, а не проголосували б – 8%.

"Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп",- зазначають в групі "Рейтинг".

За даними опитування, 69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – до п’яти років), а ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років, 3% – за 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна інтегрується до Європейського Союзу.

Як проводилось опитування

Опитування проведено 18-19 червня 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.