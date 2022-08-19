Принагідно у відомстві зазначили, що курити у громадських місцях заборонено, натякаючи на можливі інциденти на Кримському мості.

Новина про те, що українці купили власний супутник для Збройних сил не вщухає вже другу добу. В Міністерстві оборони скористалися моментом, щоб потролити окупантів, похвалившись вагомою покупкою.

Послання для загарбників з'явилося у Twitter міністерства.

У відомстві зазначили, що українці зібрали на супутник 20 мільйонів доларів та натякнули, що невдовзі він може зафіксували дим над Кримським мостом.

"Ми бачимо вас. Українці зібрали 20 мільйонів доларів, щоб подивитися, як російські окупанти безтурботно палять на незаконному Керченському місті. Як відомо, куріння в громадських місцях в Україні заборонене", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме - на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

УНІАН писав, про вражаючі характеристики супутника ICEYE, придбаного фондом Притули.

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