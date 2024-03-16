Знімальна група "Української правди" дуже стривожила нардепа, і він поскаржився на лінію 102.

В Ужгороді поліція посеред ночі завітала у готельний номер до журналістів "Української правди" після скарги народного депутата Миколи Тищенка. Про це повідомив у своєму Фейсбуці журналіст видання Михайло Ткач.

"Готель. 2:40 ночі. Декілька екіпажів поліції та цивільні авто почали вишиковуватись довкола готеля, де зупинилась наша знімальна група", – написав він.

Поліцейські постукалися у двері номера, який винайняли журналісти, та почали вимагати у них документи.

"Тищенко Микола, народний депутат, дав повідомлення, що протягом двох днів його переслідує автомобіль "Мітсубісі Лансер" чорного кольору. Ми прийшли щоб встановити людей, які користуються цим автомобілем. Ну, і спитати взагалі: переслідували – не переслідували", – заявили поліціянти.

Як видно на опублікованому журналістами відео, попри досить пізній візит, поліцейські поводилися з журналістами вельми коректно. Втім знімальну групу обурив сам факт того, що поліція так оперативно відреагувала на звичайну скаргу за номером 102, яку залишив нардеп.

"Народний депутат Микола Тищенко, якого в Ужгороді супроводжують два охоронця, вважає, що знімати його можна лише після попередження про зйомку. (...) Словом, якщо ви в Ужгороді викликаєте поліцію, кажіть що ви – Микола Тищенко і приїдуть всі вільні у місті екіпажі. Незалежно від години", – написав Михайло Ткач.

Щодо самого нардепа журналіст зауважив, що той нібито "забуває" декларувати свій бізнес в Ужгороді, що і стало предметом для журналістського розслідування.

"Те що деякі народні депутати замість війни займаються бізнесом – це куди більш реальна загроза для країни ніж здається", – переконаний журналіст.

Інші скандали з Миколою Тищенком

Як писав УНІАН, у січні минулого року Микола Тищенко потрапив у гучний скандал, коли на тлі важких боїв у Бахмуті та Соледарі нардеп раптово був помічений у теплому курортному Таїланді. Сам нардеп тоді пояснив свою поїздку до цієї країни необхідністю зустрітися з тамтешньою українською громадою.

Але голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що жодного відрядження за кордон для нардепа Тищенка не підписував.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Тищенко поїхав за кордон зовсім не для зустрічі з українськими експатами в Таїланді, тож за цей неузгоджений вояж фракція вирішила виключити його зі своїх рядів.

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