Усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами просять не завантажувати застосунок заради цікавості.

Кількість запитів на авторизацію у "Резерв+" є рекордною станом на сьогодні. Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, відповідаючи на найбільш поширені запитання щодо застосунку.

"Резерв+" для невійськовозобов'язаних

Чиновниця відповіла, чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати "Резерв+":

"Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої". Відео дня

Застосунок за кордоном

Заступниця міністра також пояснила, чому застосунок "Резерв+" не доступний зараз за кордоном.

"У деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання", - зазначила Черногоренко.

За її словами, у найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. "І всі встигнуть оновити дані до 16 липня", - додала Черногоренко.

Людський фактор

Окрім того, вона прокоментувала наявність помилок та неправильних даних у застосунку.

"Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі "Оберіг". Помилки - наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки", - написала заступниця міністра.

Мобілізація в Україні - що треба знати про "Резерв+"

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні набрав чинності Закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

Сьогодні Лазуткін повідомив, що вже близько 260 тисяч українських громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+". Він також додав, що через застосунок у 80 разів більше людей оновили дані, аніж це було зроблено через ЦНАПи.

У Міноборони сьогодні також розповіли, як виправити неправильний статус "в розшуку" в "Резерв+". Як пояснив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін, зараз є відгуки навіть від сержантів чи офіцерів, які відображаються як у "Розшуку", або просто не можуть оновити дані в застосунку. Але це технічні моменти, які можна вирішити – треба звернутися до свого ТЦК чи ЦНАПу, зазначив Лазуткін. Він також вказав на людський фактор.

Раніше в Міноборони оприлюднили роз’яснення того, що змінилося для військовозобов'язаних з 18 травня, відколи набрав чинності оновлений закон про мобілізацію.

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